Медведев обратился к россиянам в День народного единства

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

«Искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить», — написал Медведев.

Он добавил, что россиянам нужна победа «во имя Отечества».

При этом публикация дополнена отрывком из художественного фильма «Минин и Пожарский», вышедшего в 1939 году. Заместитель председателя СБ РФ прикрепил к сообщению это видео, так как День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года. Осенью того года народное ополчение под руководством купца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков.

До этого российские космонавты, находящиеся на борту МКС, также поздравили граждан РФ с Днем народного единства. В частности, Алексей Овчинин отметил, что этот праздник призван объединить всех, кто любит свою страну и уважает ее историю.

Ранее аналитики выяснили, сколько россиян знают об истоках Дня народного единства.