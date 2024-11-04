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Медведев обратился к россиянам в День народного единства

Медведев заявил, что любовь россиян к Родине поможет им победить

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

«Искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить», — написал Медведев.

Он добавил, что россиянам нужна победа «во имя Отечества».

При этом публикация дополнена отрывком из художественного фильма «Минин и Пожарский», вышедшего в 1939 году. Заместитель председателя СБ РФ прикрепил к сообщению это видео, так как День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года. Осенью того года народное ополчение под руководством купца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков.

До этого российские космонавты, находящиеся на борту МКС, также поздравили граждан РФ с Днем народного единства. В частности, Алексей Овчинин отметил, что этот праздник призван объединить всех, кто любит свою страну и уважает ее историю.

Ранее аналитики выяснили, сколько россиян знают об истоках Дня народного единства.

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