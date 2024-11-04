Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства

Космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Александр Горбунов и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем народного единства с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Овчинин отметил, что День народного единства призван объединить всех, кто любит Россию, уважает ее многовековую историю и демонстрирует свою любовь к ней не словом, но делом.

Вагнер обратил внимание, что четыреста лет назад предки нынешних россиян перед лицом внешней угрозы смогли сплотиться под началом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и показать всему миру силу русского духа. По словам космонавта, изгнав врага из русских земель, те люди защитили суверенитет страны и восстановили законную власть, благодаря чему российское государство вернуло самостоятельность и снова окрепло.

Горбунов добавил, что подвиг Минина, Пожарского и их соратников в 1612 году стал образцом искреннего патриотизма и любви к родине, примером, на который равняются многие поколения нынешних россиян.

4 ноября россияне отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в 2005 году и посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских оккупантов.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян не знают об истоках Дня народного единства.