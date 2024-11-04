Больше половины россиян не знают об истоках Дня народного единства

Значительная часть россиян не знает об истоках Дня народного единства и его значении, но осведомленность в этом вопросе растет по сравнению с 2023 годом. Это показало исследование FEEDBACK, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, результаты аналогичного исследования за 2023 год показывали, что 28% россиян знают о значении праздника — объединение народа с целью изгнания польских захватчиков из Московского Кремля в 1612 году. Опрос за 2024 год указывает на положительную динамику: в этом году 45% респондентов назвали верные истоки праздника.

Тем не менее остается большой процент опрошенных, неверно осведомленных о значении праздника: 34% продолжают связывать праздник 4 ноября с достижениями советских народов в Великой Отечественной Войне, что на 17% больше, чем в 2023 году.

Респондентов также спросили, какие ассоциации у них возникают в связи с Днем народного единства. Как и в вопросе об истоках праздника, можно увидеть положительную динамику: в 2023 году доля россиян, ассоциировавших этот праздник с памятником Минину и Пожарскому, составила 20%, в опросе 2024 года — 35%. Братство народов, как и в прошлом году, стало главным символом праздника в глазах россиян: в прошлом году этот вариант выбрали 38% опрошенных, в этом году — 42%.

Праздник 4 ноября входит в топ-3 главных государственных праздников по мнению россиян и улучшает свои показатели по сравнению с прошлым годом. 18% респондентов расположили его на втором месте по важности после Дня России, тогда как в прошлом году он располагался на третьем месте после Дня России и Дня флага.

Результаты опроса показывают, что День народного единства занимает одну из значимых ролей в контексте государственных праздников России, хоть и нуждается в более пристальном внимании с точки зрения донесения смыслов и значения этой даты и связанных с ней достижений русского народа до общественности.

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