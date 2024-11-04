Аналитик раскрыл, из-за чего Трамп может изменить отношение к Путину

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае победы на выборах может изменить свое отношение к президенту России Владимиру Путину, если советники объяснят ему «ключевую роль» Китая в поддержке Москвы. Об этом в беседе с CNN заявил Джон Лоу, научный сотрудник Королевского института международных отношений в Лондоне.

По мнению эксперта, Россия стремится «ограничить влияние США в международных делах».

«Когда советники [Трампа] объяснят ему, что на самом деле здесь происходит, и тот факт, что Китай сыграл ключевую роль в поддержании способности России продолжать вести [конфликт на Украине], он может внезапно очень остро почувствовать, что он не так уж хорошо расположен к Путину», — указал Лоу.

Как напоминает телеканал, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что прекратит поддержку военных усилий Киева и указывал, что может урегулировать конфликт «за один день». Условия мирного плана, предложенного его кандидатом на пост вице-президента Дж. Д. Вэнсом, «поразительно похожи на список пожеланий Владимира Путина», также указывают авторы.

До этого газета The New York Times писала, что Владимир Зеленский может продать полезные ископаемые республики стоимостью в триллионы долларов Соединенным Штатам во время потенциальных переговоров с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах.

Ранее в США раскрыли, как «ультиматум» Трампа завершит конфликт на Украине.