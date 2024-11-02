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В Совфеде оценили возможность вывода войск с Украины по просьбе Трампа

Сенатор Джабаров: Россия не выведет войска с Украины по требованию Трампа

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Российская Федерация не станет выводить войска с территории Украины в случае такой просьбы со стороны Дональда Трампа к Владимиру Путину. Так в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информацию о возможном требовании Трампа в случае победы на выборах президента США.

Джабаров назвал эту информацию «разводом» и попыткой заранее раскачать ситуацию. По его словам, ни один мировой лидер, в том числе Дональд Трамп, не может ничего требовать от Владимира Путина.

«Это вообще не дело Америки требовать что-то от нас. Мы с тем же успехом можем от них потребовать, чтобы они вывели войска из Сирии, Ирака и так далее», — заявил сенатор.

До этого экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи заявил, Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от Москвы отвести войска из зоны боевых действий на Украине до своей инаугурации. По его словам, Трамп может позвонить российскому президенту Владимиру Путину с таким требованием, установив срок до 20 января, даты вступления в должность.

Ранее Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь».

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