Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится достижением Россией всех поставленных целей. Об этом заявил посол РФ в Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

«Я не думаю, что будет компромисс. Это будет явный конец игры», — сказал дипломат.

По его мнению, в результате спецоперации Украина будет внеблоковым и неядерным государством «с нормальными отношениями со своими соседями». Эта страна не вступит в НАТО, будет демилитаризована и отменит «все расистские законы, которые приняла за все эти годы»,

считает Келин.

Он добавил, что Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области «будут принадлежать России».

18 октября президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС, что Российская Федерация понимает, что украинский конфликт является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его как можно скорее. При этом он не стал называть возможные сроки окончания СВО, так как это «сложная и контрпродуктивная вещь».

Ранее Путин рассказал о причинах начала СВО.