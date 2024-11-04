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Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии

Санду заявила о своей победе во втором туре президентских выборов в Молдавии

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Vladislav Culiomza/Reuters

Действующий президент Молдавии Майя Санду заявила о своей победе во втором туре выборов главы государства. Соответствующий пост она опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter).

«Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему», — написала политик.

Она также выразила благодарность гражданам республики.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, после обработки 98% протоколов Санду получает 54,43% голосов, а бывший генпрокурор страны и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 45,57%.

Вечером 3 ноября Стояногло заявил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. ЦИК Молдавии признал второй тур выборов президента страны состоявшимся, поскольку явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии.

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