В Молдавии завершился второй тур президентских выборов

В Молдавии завершился второй тур выборов президента страны. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

Отмечается, что все избирательные участки на территории Молдавии закрылись. Начался подсчет голосов.

До этого сообщалось, что во втором туре президентских выборов в Молдавии по состоянию на 20:00 по местному времени (21:00 мск) голоса отдали свыше 300 тысяч граждан, проживающих за границей, что является историческим рекордом.

Согласно последним данным, явка на выборах во втором туре превысила 53%, и более 1,6 миллиона граждан уже подали голоса. Для сравнения, в первом туре, состоявшемся 20 октября, явка составила 51,67%, и тогда проголосовали 240 548 представителей молдавской диаспоры.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее в Молдавии из-за угрозы минирования эвакуировали урны с бюллетенями.