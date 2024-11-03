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Стояногло заявил о нарушениях на выборах в Молдавии

Стояногло заявил, что получил сигналы о нарушениях на выборах президента

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RTR Moldova/YouTube

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло сообщил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов. Он отметил, что его штаб подготовит заявление после тщательного анализа этой информации, сообщает ТАСС.

«Есть разные сигналы об условиях организации и проведения голосования как внутри страны, так и за рубежом. И на западе, и на востоке. Есть вопросы по организации голосования для жителей левобережья Днестра», — сказал политик.

Он подчеркнул, что представители оппозиционных сил присутствуют на всех указанных избирательных участках. Стояногло пообещал огласить свои выводы после того, как будет собрана и проанализирована необходимая информация по данному вопросу.

Незадолго до окончания голосования полиция Молдавии после сообщения о минировании эвакуировала урны с бюллетенями с избирательных участков в Варнице, где голосуют, в том числе жители Приднестровья.

Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал 3 ноября, за пост президента поборются действующий глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор страны Александр Стояногло, который критикует проводимую Молдавией политику на обострение отношений с Россией.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.

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