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Бухарест первым поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Премьер-министр Румынии Чолаку первым поздравил Санду с победой на выборах

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Vladislav Culiomza/Reuters

Глава румынского правительства Марчел Чолаку первым среди иностранных политиков поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. Об этом премьер-министр Румынии написал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Чолаку, победа Санду, с которой он ее от всей души поздравляет, стала ярким доказательством воли молдаван защитить демократию и обеспечить путь к вступлению своей страны в ЕС.

Премьер назвал случившееся «моментом великой гордости». Чолаку подчеркнул, что он продолжит поддерживать Молдавию в присоединении к Европейскому союзу.

4 ноября действующий президент Молдавии Майя Санду заявила о своей победе во втором туре выборов главы государства.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

Ранее в Молдавии из-за угрозы минирования эвакуировали урны с бюллетенями.

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