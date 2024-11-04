Майя Санду лидирует на выборах президента Молдавии

Действующий глава Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента страны с 53,53% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) после обработки 97% протоколов.

Ее соперник, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, набирает на выборах 46,47% голосов избирателей.

4 ноября лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл выборы президента внутри страны, Санду обошла его за счет голосов диаспоры за рубежом.

До этого молдавская Центральная избирательная комиссия после подсчета 100% протоколов с избирательных участков ПМР и Гагаузской автономии сообщила, что Стояногло лидирует во втором туре выборов главы республики у себя на родине и в Приднестровье.

Также Стояногло заявил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

Ранее сообщалось, что Санду лидирует на избирательных участках за пределами Молдавии.