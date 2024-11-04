Стояногло победил в Гагаузии и Приднестровье по итогам голосования на выборах

Бывший генеральный прокурор Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов главы республики у себя на родине и в Приднестровье. Об этом сообщает молдавская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после подсчета 100% протоколов с избирательных участков ПМР и Гагаузской автономии.

По данным Центризбиркома, в Гагаузии Стояногло набрал 97,04% голосов, а действующий президент Молдавии Майя Санду — 2,96%. В Приднестровье экс-генпрокурор получил 79,4% голосов, у его соперницы — 20,6%.

Вечером 3 ноября Стояногло заявил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.