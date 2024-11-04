Санду лидирует на избирательных участках за пределами Молдавии

Действующий глава государства Майя Санду лидирует на зарубежных избирательных участках во втором туре выборов президента Молдавии. Об этом со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны сообщает ТАСС.

По предварительным результатам, которые ЦИК обнародовала после обработки 20% зарубежных протоколов, Санду получает 84,93% голосов, ее оппонент Александр Стояногло — 15,07%.

3 ноября сообщалось, что Санду вырвалась в лидеры второго тура выборов главы республики после подсчета 92% протоколов. Она набирает 50,12%, а экс-генпрокурор страны и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Стояногло — 49,88%.

Вечером 3 ноября Стояногло заявил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов. Он отметил, что его штаб подготовит заявление после тщательного анализа этой информации.

Ранее советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии.