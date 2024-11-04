Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Санду лидирует на избирательных участках за пределами Молдавии

Санду набирает на зарубежных избирательных участках почти 85%

close
Liesa Johannssen/Reuters

Действующий глава государства Майя Санду лидирует на зарубежных избирательных участках во втором туре выборов президента Молдавии. Об этом со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны сообщает ТАСС.

По предварительным результатам, которые ЦИК обнародовала после обработки 20% зарубежных протоколов, Санду получает 84,93% голосов, ее оппонент Александр Стояногло — 15,07%.

3 ноября сообщалось, что Санду вырвалась в лидеры второго тура выборов главы республики после подсчета 92% протоколов. Она набирает 50,12%, а экс-генпрокурор страны и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Стояногло — 49,88%.

Вечером 3 ноября Стояногло заявил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов. Он отметил, что его штаб подготовит заявление после тщательного анализа этой информации.

Ранее советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами