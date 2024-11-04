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Молдавские силовики решили проверить «вывоз» избирателей из России

В Молдавии начали расследование из-за доставки избирателей из Москвы в Минск

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Vladislav Culiomza/Reuters

Полиция Молдавии начала расследование по поводу организованной доставки избирателей из России на избирательные участки в Белоруссии, Азербайджане и Турции после появления в Сети кадров из самолета с гражданами республики, летевшего в Минск. Об этом сообщает NewTV.

В правоохранительных органах подчеркнули, что существуют убедительные доказательства того, что была произведена перевозка избирателей как за границу, так и по стране.

В полиции добавили, что власти расследуют и изымают доказательства, которые связаны с перевозками из России в Белоруссию, Азербайджан и Турцию.

3 ноября по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии стало известно, что действующий глава государства Майя Санду лидирует на зарубежных избирательных участках во втором туре выборов президента страны.

Также сообщалось, что Санду вырвалась в лидеры второго тура выборов главы республики после подсчета 92% протоколов. Она набирает 50,12%, а экс-генпрокурор страны и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Стояногло — 49,88%.

Ранее советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии.

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