Санду вырвалась в лидеры второго тура президентских выборов в Молдавии

Действующий президент Молдавии Майя Санду вырвалась в лидеры второго тура выборов главы республики после подсчета 92% протоколов. Об этом свидетельствуют данные молдавской Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, Санду набирает 50,12%, а экс-генпрокурор страны и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 49,88%.

Вечером 3 ноября Стояногло заявил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии.