Оппонент Санду лидирует на выборах в Молдавии после подсчета 90% голосов

Бывший генеральный прокурор Молдавии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов главы республики после подсчета 90% протоколов. Об этом сообщает молдавская Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Стояногло набирает 50,81% голосов, а действующий президент страны Майя Санду — 49,19%.

Вечером 3 ноября председатель ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила, что в полицию поступили анонимные звонки о предполагаемом «минировании» шести избирательных участков в Европе и двух в республике, при этом в работу вернулись лишь три из них.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.