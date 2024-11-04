Трамп заявил о совершенной им четыре года назад ошибке

Бывший глава государства и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его уход из Белого дома после поражения на выборах четырехлетней давности является ошибкой. Об этом, ссылаясь на выступление политика перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что не должен был в 2020 году покидать пост президента США. По его словам, в период его правления, в стране было «все великолепно» и тогдашняя администрация очень хорошо справлялась с решением проблем. В частности, государственная граница была самой безопасной за всю историю Соединенных Штатов.

3 ноября американский новостной телеканал CNN сообщил, что Трамп намеренно искажал в своем предвыборном ролике высказывания представительницы Демократической партии США Камалы Харрис.

В этот же день были обнародованы данные заключительного общенационального опроса телеканала NBC News. Согласно нему оба кандидата получили по 49% голосов зарегистрированных избирателей.

Ранее религиозность Трампа и Харрис оказалась под вопросом у американцев.