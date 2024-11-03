Трампа обвинили в искажении высказываний Харрис

Республиканец Дональд Трамп намеренно искажал в своем предвыборном ролике высказывания представительницы Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает CNN.

Один из фрагментов ролика Трампа содержит ссылку на статью New York Times о том, что Харрис собирается сильно повысить налоги. Но в реальности демократка заявила о повышении налогов для самых богатых американцев и крупных компаний, а не для всех граждан.

Также CNN отметил, что республиканец уличил Харрис в том, что она обещала продолжить политику До Байдена «на границе». При этом, как сказано в статье, она говорила о необходимости принятия строгих мер в сфере миграции.

Кроме того, в видео есть фраза «пособия для нелегалов» из статьи NBC 2018 года, которую использовали для демонстрации либеральной политики представительницы Демократической партии в отношении мигрантов. При этом в оригинальном тексте говорилось о лицензиях для участников программы DACA.

Штаб республиканцев не стал комментировать это.

3 ноября сообщалось, что Трамп, по мнению букмекеров, имеет больше шансов победить на выборах главы государства, чем Камала Харрис. Согласно их расчетам, вероятность выигрыша бывшего президента превышает 60%, Камалы Харрис — ниже 40%. Отмечается, что при этом букмекерские конторы ранее никогда не называли Трампа фаворитом президентских кампаний.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее был проведен финальный опрос избирателей перед выборами в США.