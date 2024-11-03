Религиозность Трампа и Харрис оказалась под вопросом у американцев

Заместитель директора Института Европы Российской академии наук (РАН) Роман Лункин в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что американцы перед выборами не верят в искреннюю религиозность кандидатов в президенты.

По словам Лункина, этот вопрос традиционно играет большую роль в американском обществе, и значительное число граждан хотят, чтобы глава государства был благочестивым верующим.

«Однако на этом согласие в обществе заканчивается. Перед выборами получается сложная картина, идеального кандидата нет. Большинство граждан не верят в искреннюю веру кандидатов в президенты: Трамп несколько раз менял конфессии, в 2017 году его благословляла пятидесятница пастор Паола Уайт, а Харрис сочетает формальный баптизм с магическими практиками», — сказал эксперт.

По его словам, в этих условиях гражданам США предлагают принять «пакет» того, что Харрис или Трамп предлагают в целом, «хотя в жизни совсем необязательно всегда выбирать из двух зол».

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Дональд Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком — тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее в Русской зарубежной церкви высказались о выборах президента в США.