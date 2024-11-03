ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по второму туру выборов президента

Бывший генеральный прокурор Молдавии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов главы республики по итогам обработки 80% протоколов. Об этом сообщает молдавская Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

По ее данным, Стояногло получает 51,75% голосов, а действующий лидер страны Майя Санду — 48,25%.

Незадолго до этого Стояногло заявил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.