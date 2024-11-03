Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В партии Шольца отвергли план министра финансов по выводу экономики из кризиса

Сопредседатели партии Шольца выступили против экономического плана минфина

close
URS FLUEELER/Reuters

Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), где состоит канцлер Олаф Шольц, Саскиа Эскен и Ларс Клингбайль выступили против плана по восстановлению экономики, предложенного министром финансов Кристианом Линднером. Об этом сообщает Bild.

«По большому счету, те пункты, которые он там перечислил, не могут быть реализованы в коалиции», — заявила Эскен во время выступления СДПГ в Гамбурге.

Она считает, что экономический план никак не повлияет на работу правящей партии:

«Мотивация, возможно, и есть, но успеха не будет», — заключила она.

Ее коллега Клингбайль также отверг план Линднера. По его мнению, каждый имеет право предлагать изменения, но идеи министра финансов не смогут решить имеющиеся проблемы. По его словам, «богатые становятся еще богаче», а рабочий средний класс будет трудиться дольше и получать за это меньше денег.

«СДПГ ни в коем случае не пойдет на это», — резюмировал политик.

Разногласия внутри правящей коалиции становятся все сильнее, отмечают журналисты. Немецкие СМИ пишут, что меры, предложенные Линднером, который возглавляет партию свободных либералов (СвДП), противоречат повестке «Зеленых» и СДПГ — двух других партий коалиции.

На этой неделе Канцлер Германии Олаф Шольц провел закрытое совещание с представителями промышленных ассоциаций, бизнеса и профсоюзов. Эта встреча открыла серию консультаций, посвященных экономическому кризису в стране.

Ранее эксперт предсказал массовое сокращение рабочих мест в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами