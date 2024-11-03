В партии Шольца отвергли план министра финансов по выводу экономики из кризиса

Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), где состоит канцлер Олаф Шольц, Саскиа Эскен и Ларс Клингбайль выступили против плана по восстановлению экономики, предложенного министром финансов Кристианом Линднером. Об этом сообщает Bild.

«По большому счету, те пункты, которые он там перечислил, не могут быть реализованы в коалиции», — заявила Эскен во время выступления СДПГ в Гамбурге.

Она считает, что экономический план никак не повлияет на работу правящей партии:

«Мотивация, возможно, и есть, но успеха не будет», — заключила она.

Ее коллега Клингбайль также отверг план Линднера. По его мнению, каждый имеет право предлагать изменения, но идеи министра финансов не смогут решить имеющиеся проблемы. По его словам, «богатые становятся еще богаче», а рабочий средний класс будет трудиться дольше и получать за это меньше денег.

«СДПГ ни в коем случае не пойдет на это», — резюмировал политик.

Разногласия внутри правящей коалиции становятся все сильнее, отмечают журналисты. Немецкие СМИ пишут, что меры, предложенные Линднером, который возглавляет партию свободных либералов (СвДП), противоречат повестке «Зеленых» и СДПГ — двух других партий коалиции.

На этой неделе Канцлер Германии Олаф Шольц провел закрытое совещание с представителями промышленных ассоциаций, бизнеса и профсоюзов. Эта встреча открыла серию консультаций, посвященных экономическому кризису в стране.

Ранее эксперт предсказал массовое сокращение рабочих мест в Германии.