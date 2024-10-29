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Шольц провел закрытое совещание по экономическому кризису в Германии

Шольц запустил серию консультаций по поводу экономического кризиса в ФРГ

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URS FLUEELER/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц провел закрытое совещание с представителями промышленных ассоциаций, бизнеса и профсоюзов. Эта встреча открыла серию консультаций, посвященных экономическому кризиса в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Федеральный канцлер Олаф Шольц встретился с отобранными участниками для доверительного обмена мнениями о промышленной политике Германии», — рассказал Хебештрайт.

По словам пресс-секретаря кабмина ФРГ, разговор продлился три часа. Хебештрайт обратил внимание, что в повестке дня совещания были вопросы обеспечения стимулов экономического роста, сохранения рабочих мест и укрепления Германии как промышленного государства. Следующую подобную встречу наметили провести 15 ноября.

Представитель кабмина подчеркнул, что Германия столкнулась с серьезными вызовами. Среди них — высокие цены на газ.

17 октября стало известно, что знергоемкие отрасли Евросоюза потеряли от 10 до 15% объемов производства на фоне отказа от российских энергоносителей.

Ранее в Германии заявили, что Россия войдет в тройку крупнейших экономик мира.

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