Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французов возмутило решение Макрона выступить в Нотр-Даме

Во Франции вспыхнул скандал из-за решения Макрона выступить внутри Нотр-Дама

close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Французы возмущены решением президента Эммануэля Макрона выступить внутри собора Парижской Богоматери в честь его открытия. Об этом пишет РИА Новости.

Французский президент собирается выступить с речью 7 декабря в честь открытия собора после реставрации. Произнести речь внутри сооружения решили из-за того, что снаружи «будет сложно собрать публику». Французское общество в соцсетях запустило мемы с Макроном в католической рясе, а его грядущее выступление граждане страны назвали скандальным.

Кроме того, французы отмечают, что организация политических собраний в местах отправления религиозного культа запрещена законодательством страны.

Внук знаменитого генерала Шарля де Голля Пьер заявил, что на собор не посмели посягать даже французские короли, «кроме человека, который не верит ни в Бога, ни во Францию, ни в свой народ».

24 октября французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что власти Франции хотят сделать платным вход в собор Парижской Богоматери из-за того, что большая часть денежных средств идет на поддержку Украины.

Нотр-Дам-де-Пари загорелся 15 апреля 2019 года. В результате пожара полностью сгорела и обрушилась крыша вместе со знаменитым шпилем и часами. Реконструкция собора началась в 2022 году после двухлетней подготовительной работы.

В ноябре 2023 года сообщалось, что на соборе Парижской Богоматери реставраторы установили шпиль, идентичный тому, который сгорел при пожаре. Высота деревянной конструкции составила 96 м. Собор должен вновь открыться для посетителей 8 декабря 2024 года.

Ранее во Франции увидели вмешательство в выборы в обращении Макрона к молдаванам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами