Власти Франции хотят сделать платным вход в собор Парижской Богоматери из-за того, что большая часть денежных средств идет на поддержку Украины. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Заставить платить пять евро за вход в Нотр-Дам?! … (Этим. – прим. ред.) будут затронуты все соборы и церкви! Потому что государство говорит, что у него «нет денег» на культурное наследие, в то время как оно только что выписало (украинскому лидеру Владимиру. – прим. ред.) Зеленскому чек на три миллиарда», — подчеркнул политик.

По мнению Филиппо, вход в собор могут сделать платным не только для туристов, но и для жителей французской столицы.

До этого Филиппо заявлял, что Западу необходимо прекратить спонсировать Зеленского. Как отметил Филиппо, Франции необходим также выход из НАТО, которая поддерживает эскалацию конфликта на Украине.

Ранее французский политик заявил, что Медведев разгромил страны НАТО.