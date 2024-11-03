Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о риске введения трудовой повинности

Майор ВСУ Мамалуй: Украина находится в шаге от введения трудовой повинности

close
Depositphotos

Украина находится в одном шаге от введения трудовой повинности, при которой жители страны будут работать за пайки и талоны. Об этом заявил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Мамалуй, сообщает издание «Страна.ua».

«Уважаемое общество, мы в одном шаге от введения трудовой повинности. В одном шаге. И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то там деньги на сигареты, бензин по талонам», — сказал он.

Видеофрагмент с его заявлением опубликовали журналисты издания, не уточнив, где и когда Мамалуй это сказал и на какой вопрос отвечал.

Незадолго до этого сообщалось, что Национальный банк Украины вводит ежемесячный лимит на покупку часов и украшений за валюту, а также на операции с агентами по недвижимости за рубежом.

Бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что украинские власти довели государство до банкротства, что ставит страну на грань гражданской войны.

Ранее на Украине анонсировали ограничения энергоснабжения промышленности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами