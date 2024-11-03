Украина находится в одном шаге от введения трудовой повинности, при которой жители страны будут работать за пайки и талоны. Об этом заявил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Мамалуй, сообщает издание «Страна.ua».

«Уважаемое общество, мы в одном шаге от введения трудовой повинности. В одном шаге. И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то там деньги на сигареты, бензин по талонам», — сказал он.

Видеофрагмент с его заявлением опубликовали журналисты издания, не уточнив, где и когда Мамалуй это сказал и на какой вопрос отвечал.

Незадолго до этого сообщалось, что Национальный банк Украины вводит ежемесячный лимит на покупку часов и украшений за валюту, а также на операции с агентами по недвижимости за рубежом.

Бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что украинские власти довели государство до банкротства, что ставит страну на грань гражданской войны.

Ранее на Украине анонсировали ограничения энергоснабжения промышленности.