Национальный банк Украины вводит ежемесячный лимит на покупку часов и украшений за валюту, а также на операции с агентами по недвижимости за рубежом. Об этом сообщает РБК.

«Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте», — говорится в публикации со ссылкой на регулятор.

Как сообщает НБУ, с 10 сентября будет введен ежемесячный лимит в размере 100 тысяч гривен в эквиваленте. Ограничения будут действовать на покупку часов, ювелирных изделий, а также драгоценных камней, монет, изделий из серебра и тому подобное за рубежом.

Нацбанк Украины объясняет эту меру попытками избежать установленные ограничения на покупку металлов за пределами страны. Новые ограничения, как ожидается, затронут операции с выпущенными украинскими банками картами.

До этого бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские власти довели государство до банкротства, что ставит страну на грань гражданской войны. Более того, дефицит зерна, который установился на Украине, приведет к тому, что в стране в феврале начнется голод.

Ранее в минфине Украины заявили о повышении налогов в стране.