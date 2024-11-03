Кибератака затруднила выборы в Молдавии

Кибератака на серверы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии временно замедлила работу системы регистрации голосующих. Об этом заявила глава ЦИК Анжелика Караман, слова которой передает ТАСС.

«Информационная система ЦИК стала целью кибератаки типа DDoS», — сообщила Караман.

До этого полиция перекрыла мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся.

Ранее кандидат в президенты Молдавии выступил за сотрудничество с СНГ.