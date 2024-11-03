Перекрыт мост, по которому избиратели из Приднестровья едут в Молдавию

Полиция перекрыла мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина. Об этом Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что когда угроза безопасности граждан будет исключена, движение транспорта на участке откроют.
Беляков ранее сообщал, что молдавская полиция в воскресенье задерживала на границе машины с гражданами Приднестровья. Многие граждане ПМР, желающие проголосовать на избирательных участках, с утра не могли проехать к ним через пункты пропуска.
3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов.
Ранее сотни человек собрались у посольства Молдавии в Москве в день выборов.