Перекрыт мост, по которому избиратели из Приднестровья едут в Молдавию

Полиция перекрыла мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина. Об этом Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что когда угроза безопасности граждан будет исключена, движение транспорта на участке откроют.

Беляков ранее сообщал, что молдавская полиция в воскресенье задерживала на границе машины с гражданами Приднестровья. Многие граждане ПМР, желающие проголосовать на избирательных участках, с утра не могли проехать к ним через пункты пропуска.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов.

Ранее сотни человек собрались у посольства Молдавии в Москве в день выборов.