Букмекеры повысили шансы Трампа на победу на выборах

Американские букмекеры повысили шансы экс-президента США и кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу на предстоящих выборах президента после второго предполагаемого покушения на него, сообщает Polymarket.

По данным сервиса, Трамп может победить в президентской гонке с вероятностью в 50%. Шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 49%. Подчеркивается, что ставки на событие превышают сотни миллионов долларов.

Ранее Трамп заявил, что находится в безопасности после инцидента со стрельбой.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний мужчина с Гавайских островов. Сам Трамп не пострадал и находится в безопасности. Он вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, которая находится неподалеку от гольф-клуба. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Харрис высказалась о покушении на Трампа.