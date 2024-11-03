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Трамп опередил Харрис во всех колеблющихся штатах в преддверии выборов

Опрос AtlasIntel показал, что Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп опережает своего оппонента Камалу Харрис во всех колеблющихся штатах. Об этом свидетельствуют данные опроса компании AtlasIntel.

По данным опроса, Трамп опережает Харрис как минимум на 1% в каждом колеблющемся штате. Наибольший отрыв кандидата от республиканцев наблюдается в Аризоне — 6,8% (Трамп – 51,9%, Харрис – 45,1%) — и Неваде, где отрыв Трампа составляет 5,5%.

При этом практические равные шансы Трампа и Харрис отражены в таких колеблющихся штатах, как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. В указанных американских регионах Трамп опережает своего оппонента на 1,3%, 1,5% и 1,7% соответственно.

Кроме того, Харрис также уступает своему сопернику на 1,8% в Джорджии и 3,6% в Северной Каролине.

До этого глава Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлёва заявляла, что равное количество голосов выборщиков у кандидата на пост президента СЩА Дональда Трампа и его оппонента Камалы Харрис возможно, но такое развитие событий маловероятно.

Чтобы стать президентом Соединенных Штатов, кандидату нужно получить не менее 270 голосами выборщиков из существующих 538. Таким образом, ничья возможна при счете 269-269.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее большинство американцев сочли, что Трамп не признает поражение на выборах.

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Выборы в США - 2024
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