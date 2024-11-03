В США раскритиковали Зеленского из-за закона о запрете УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский должен стыдиться злоупотреблений, которые стали возможными благодаря принятию закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Такое мнение выразил американский адвокат Роберт Амстердам, комментируя судебный процесс над одним из иерархов УПЦ, митрополитом Банченским Лонгином (Жаром), передает РИА Новости.

«Президент Зеленский должен стыдиться злоупотреблений <…>, которые стали возможными благодаря принятию одного лишь закона», — сказал он.

В том же ключе высказались представители американской правозащитной организации Human Rights Watch. И напомнили, что принятый в августе закон № 3894 — о запрете УПЦ — может иметь «далекоидущие последствия».

31 октября депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что суд в Черновицкой области потребовал доставить митрополита канонической Украинской православной церкви, находящегося в реанимации, на заседание.

Митрополита Лонгина обвиняют в разжигании межрелигиозной розни. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), настоятель якобы пренебрежительно высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

5 октября митрополит сообщил, что сотрудники военного комиссариата принудительно мобилизовали его сына, который в третий раз станет отцом. Священнослужитель обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить сына.

Ранее в захваченном в Чернигове древнейшем соборе УПЦ устроили кинотеатр.