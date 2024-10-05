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На Украине принудительно мобилизовали сына священника

Митрополит Банченский УПЦ Лонгин заявил, что его сына принудительно мобилизовали

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Центр информации УПЦ/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Митрополит Банченский Украинской православной церкви Лонгин (Жар) сообщил, что сотрудники военного комиссариата принудительно мобилизовали его сына, который в третий раз станет отцом. Священнослужитель обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить сына, передает «Союз православных журналистов».

«Это люди, которые ненавидят нас, они хотят изгубить нашу нацию», — заявил Лонгин в обращении главе государства.

Митрополит отметил, что вырастил 508 детей, оставшихся без родителей, из них десятеро отправились на фронт, при этом трое уже вернулись инвалидами. Священнослужитель считает, что действия представителей военкомата, мобилизовавших отца малолетних детей, противозаконны и бесчеловечны.

По данным из открытых источников, митрополиту Лонгину в 2008 году присвоили звание героя Украины за то, что он усыновил 400 детей с особыми потребностями. В общей сложности он опекает более 500 детей.

В конце сентября сообщалось, что на Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ.

Ранее на Украине возбудили дело против депутата, защищавшего УПЦ.

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