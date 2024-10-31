Украинский суд потребовал доставить из реанимации митрополита УПЦ

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Суд в Черновицкой области потребовал доставить митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ), настоятеля Вознесенского Банченского монастыря Лонгина (Жара), находящегося в реанимации, на заседание. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что Лонгин попал в реанимацию 30 октября. Во время заседания суда ему стало плохо. По словам Дмитрука, в последнее время митрополит перенес несколько операций.

Депутат отметил, что сейчас у здания суда собираются верующие. Они взяли с собой плакаты в поддержку Лонгина.

«У здания местные жители и сотни детей Владыки, которых он усыновил и удочерил», — написал Дмитрук.

Митрополита Лонгина обвиняют в разжигании межрелигиозной розни. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), настоятель якобы пренебрежительно высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

5 октября митрополит сообщил, что сотрудники военного комиссариата принудительно мобилизовали его сына, который в третий раз станет отцом. Священнослужитель обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить сына.

Ранее на Украине возбудили дело против депутата, защищавшего УПЦ.