В Госдуме ответили на озвученное Киевом условие окончания украинского конфликта

Озвученное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком условие окончания конфликта между РФ и Украиной не будет выполнено никогда. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Так депутат прокомментировал слова украинского политика о выводе Вооруженных сил России с украинской территории.

«Как минимум четыре области, которые Ермак считает украинскими, провели референдум и приняты в состав России. Поэтому условие, которое предлагает господин Ермак, никогда не будет выполнено», — подчеркнул Чепа.

Накануне Ермак в статье для латвийского издания LSM заявил, что Украина настаивает на «безоговорочном выводе» российских войск с территории как условии окончания боевых действий.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизменности условий для начала переговоров с Украиной, включая вывод войск с территорий РФ. Представитель Кремля отметил, что позиция российской стороны, которая была ранее озвучена главой государства, касается освобождения российских территорий, в том числе новых регионов.

Ранее Саудовская Аравия заявила о желании стать посредником в переговорах РФ и Украины.