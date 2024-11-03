Санду заявила, что проголосовала «за будущее страны»

Президент Молдавии Майя Санду после голосования во втором туре выборов главы государства заявила, что ее голос был отдан «ради будущего» страны. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я проголосовала за спасение нашей страны, ее будущее, безопасность и мир», — заявила она.

По ее словам, ее задача как президента, построить эффективное государство, которое работало бы на людей.

Также Санду заявила, что существует угроза подкупа избирателей во втором туре президентских выборов.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.