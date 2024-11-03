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Санду заявила об угрозе подкупа избирателей во втором туре выборов в Молдавии

Санду: существует угроза подкупа избирателей во втором туре выборов

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Liesa Johannssen/Reuters

Кандидат в президенты Молдавии действующая глава государства Майя Санду заявила, что существует угроза подкупа избирателей во втором туре президентских выборов. Ее слова приводит ТАСС.

«Воры хотят скупить наши голоса, хотят купить нашу страну, но они не смогут победить в случае нашей сплоченности », — заявила она.

По ее словам, в настоящее время «важно сохранять единство и защищать наши голоса, защищать независимость».

3 ноября в Молдавии начался второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий глава государства Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.

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