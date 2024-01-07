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В Италии заявили, что Евросоюз должен создать свою армию

Вице-премьер Италии Таяни: ЕС должен создать свои вооруженные силы

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюзу следует создать свои вооруженные силы, которые будут предотвращать войны и поддерживать мир. Об этом в интервью изданию La Stampa заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики», — считает политик.

По мнению Таяни, в мире с множеством кризисов, которые охватывают обширную территорию от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, общая для европейских стран армия должна стать «конкретным фактом».

Разговоры о том, что ЕС стоит создать свою армию, ходят в Евросоюзе не первый год. Например, весной 2022-го о необходимости сформировать европейские вооруженные силы говорил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель может досрочно покинуть свой пост.

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