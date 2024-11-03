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Кандидат в президенты Молдавии заявил, что хочет развивать отношения с РФ

Стояногло: Молдавии нужно развивать отношения с Россией и странами СНГ

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RTR Moldova/YouTube

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил, что республике нужно развивать отношения с Россией и другими странами СНГ. Об этом он заявил «Известиям» после того, как проголосовал на избирательном участке в Кишиневе на выборах главы государства.

«Пространство СНГ — это сфера наших интересов», — отметил он.

По его словам, с Россией у Молдавии существуют хорошие торговые и экономические отношения, культурные связи.

«Поэтому мы эти связи будем развивать», — добавил кандидат в президенты.

Стояногло добавил, что отдал свой голос за страну, которая будет развиваться, исходя из хороших отношений и с Западом, и с Востоком.

3 ноября в Молдавии начался второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий глава государства Майя Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. 1 ноября бывший генеральный прокурор Молдавии заявил, что в случае своей победы на выборах в первую очередь займется подготовкой к честным выборам в парламент страны.

Ранее опрос показал шансы кандидатов на втором туре выборов президента Молдавии.

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