Стояногло проголосовал во втором туре выборов в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии, бывший генпрокурор Александр Стояногло заявил журналистам, что проголосовал на втором этапе выборов главы государства в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я проголосовал сегодня за перемены в стране, за свободную, стабильную, процветающую Молдову, в которой уважают всех граждан, вне зависимости от языка общения, национальности, возраста, религии, политических взглядов», — сказал Стояногло.

Экс-генпрокурор отметил, что отдал свой голос за страну, которая будет развиваться, исходя из хороших отношений и с Западом, и с Востоком.

3 ноября в Молдавии стартовал второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий глава государства Майя Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов.

Как показал опрос компании iData, шансы Санду и Стояногло на выборах практически равны, однако в трех представленных социологами вероятных сценариях итога голосования побеждает Санду.

21 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила обработку 100% бюллетеней в рамках референдума по членству в Евросоюзе. В государственном органе заявили, что курс на вступление в региональное содружество поддержали 50,46% граждан. Против, в свою очередь, проголосовали 49,54% избирателей.

Ранее Стояногло рассказал о своих действиях в случае победы.