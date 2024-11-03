Медведев оценил значение выборов в США для России

Выборы в США, которые пройдут 5 ноября, ничего не изменят для России, поскольку в Соединенных Штатах есть двухпартийный консенсус о необходимости поражения России. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны», — подчеркнул он.

У России нет завышенных ожиданий от исхода выборов в США, добавил Медведев.

Кандидат от демократов Камала Харрис, по оценке Медведева, глупа и управляема, поэтому управлять США в случае ее победы на выборах будет «синклит важнейших министров».

Ее оппонент Дональд Трамп, отметил зампред Совбеза РФ, не сможет быстро решить конфликт на Украине.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) готовятся к вероятному изменению американской военной поддержки Украины в случае победы на предстоящих президентских выборах в США Трампа.

Кроме того, депутат Рады Александр Дубинский высказывал мнение о том, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет заручиться поддержкой государств Северной Европы, чтобы в случае победы Трампа на президентских выборах иметь возможность противостоять его мирному плану по Украине.

Ранее Медведев заявил, что США зарабатывают на украинском кризисе.