В основе возможной победы кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис будет лежать фальсификация результатов голосования, это «финальный фальсификационный рывок» противников кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор обратил внимание на тот факт, что американская компания по ставкам на кандидатов президентских выборов Kalshi демонстрирует «очень странную, необьяснимую динамику» стремительного роста ставок на Харрис и падения ставок на Трампа.

Пушков подчеркнул, что не произошло ни одного события, которое могло бы решающим образом повлиять на настроения избирателей.

«Речь идет о сознательном искажении их результатов (опросов – прим. ред) с целью подготовки общественного мнения к победе Харрис в основе которой будет лежать массовая фальсификация итогов голосования», - отметил он.

По словам Пушкова, резкий отрыв Харрис от Трампа по результатам опросов либеральных СМИ в США можно назвать «финальным фальсификационным рывком» могущественных противников Трампа.

До этого опрос компании AtlasIntel показал, что Трамп опережает своего оппонента Харрис во всех колеблющихся штатах.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее американцы сочли, что Трамп не примет возможное поражение на выборах.