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В Молдавии призвали голосовать так, чтобы «не ныть еще четыре года»

Экс-премьер Молдавии Кику призвал голосовать так, чтобы не ныть еще четыре года

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Aurel Obreja/AP

Молдаванам нужно проголосовать на выборах таким образом, чтобы «не ныть еще четыре года». Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Молдавии Ион Кику.

«Проголосуем сегодня, чтобы не ныть еще четыре года! Давайте голосовать! От нас зависит!» — подчеркнул он.

До этого опрос компании iData показал, что шансы кандидатов в президенты Молдавии – действующего главы государства Майси Санду и экс-генпрокурора страны Александра Стояногло – практически равны.

В «базовом» варианте результатов выборов, где учитываются только определившиеся избиратели, Санду, как предполагается, наберет 55,2%, Стояногло — 44,8%. Если к этим данным прибавить диаспору, получится 52,2 против 47,8.

В случае, если граждане проголосуют так же, как в первом туре 20 октября, у Санду будет 51,1, у ее соперника — 48,9.

Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал 3 ноября.

Ранее в МИД РФ назвали провальными результаты голосования в Молдавии.

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