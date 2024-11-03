Глава МИД Турции раскрыл последствия возможного удара Израиля по ядерному потенциалу Ирана

Если Израиль попытается уничтожить ядерный потенциал Ирана, то конфликт может распространиться на другие страны. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете Hurriyet.

По его словам, Израиль хочет изгнать палестинцев из Газы в Египет и с Западного берега в Иорданию. Однако этот сценарий усилит эскалацию на Ближнем Востоке, считает глава турецкого МИД. Если израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху решит нанести удар по ядерному потенциалу Ирана, то конфликт может масштабироваться на другие государства, отметил Фидан.

По его мнению, Израиль использует переговоры с палестинским движением ХАМАС, чтобы «выиграть время для достижения своих военных целей».

До этого Турция осудила удары Израиля по Ирану, которые произошли в ночь на 26 октября. В турецком МИД подчеркнули, что эта атака поставила ближневосточный регион на грань более масштабной войны. Для обеспечения безопасности в регионе необходимо «положить конец израильскому террору», отметили в министерстве и призвали международное сообщество остановить правительство Нетаньяху.

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен также, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер. Поводом для резких высказываний стала годовщина начала конфликта в Газе. По словам Эрдогана, Израиль рано или поздно «заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор».

Ранее глава МИД Турции призвал международное сообщество к бойкоту Израиля и введению санкций против него.