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Глава МИД Турции раскрыл последствия возможного удара Израиля по ядерному потенциалу Ирана

Фидан: удар Израиля по ядерному потенциалу Ирана чреват разрастанием конфликта

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Petrov Sergey/Global Look Press

Если Израиль попытается уничтожить ядерный потенциал Ирана, то конфликт может распространиться на другие страны. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете Hurriyet.

По его словам, Израиль хочет изгнать палестинцев из Газы в Египет и с Западного берега в Иорданию. Однако этот сценарий усилит эскалацию на Ближнем Востоке, считает глава турецкого МИД. Если израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху решит нанести удар по ядерному потенциалу Ирана, то конфликт может масштабироваться на другие государства, отметил Фидан.

По его мнению, Израиль использует переговоры с палестинским движением ХАМАС, чтобы «выиграть время для достижения своих военных целей».

До этого Турция осудила удары Израиля по Ирану, которые произошли в ночь на 26 октября. В турецком МИД подчеркнули, что эта атака поставила ближневосточный регион на грань более масштабной войны. Для обеспечения безопасности в регионе необходимо «положить конец израильскому террору», отметили в министерстве и призвали международное сообщество остановить правительство Нетаньяху.

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен также, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер. Поводом для резких высказываний стала годовщина начала конфликта в Газе. По словам Эрдогана, Израиль рано или поздно «заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор».

Ранее глава МИД Турции призвал международное сообщество к бойкоту Израиля и введению санкций против него.

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Конфликт Ирана и Израиля
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