В Турции призвали к введению санкций против Израиля

Международное сообщество должно бойкотировать Израиль и ввести санкции против него. Такое мнение выразил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает «Интерфакс».

Об этом он заявил на встрече, организованной правящей турецкой Партией справедливости и развития. Она была посвящена Палестине.

«Мы достигли черты, после которой бессмысленны слова, дипломатия и международная политика. Мы должны начать вводить санкции», — сказал Фидан.

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен также, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер. Поводом для резких высказываний стала годовщина начала конфликта в Газе. По словам Эрдогана, Израиль рано или поздно «заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Жестокий конфликт в регионе продолжается больше года, в его орбиту постепенно вовлекаются соседние страны.

Ранее Эрдоган призвал Россию и Иран активнее помогать Сирии противостоять Израилю.