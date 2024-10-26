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Турция осудила удары Израиля по Ирану и предупредила о масштабной войне

МИД Турции: ударом по Ирану Израиль поставил регион на грань масштабной войны

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Global Look Press

Ночная атака Израиля по территории Ирана поставила ближневосточный регион на грань более масштабной войны. Об этом сообщил МИД Турции в соцсети X.

В министерстве подчеркнули, что Анкара решительным образом осуждает удары Израиля по Ирану, которые произошли в ночь на 26 октября.

«Израиль, совершающий геноцид в Газе, готовящийся аннексировать Западный берег и ежедневно уничтожающий мирных жителей в Ливане, этим нападением поставил наш регион на грань более масштабной войны», — отмечается в заявлении.

Для обеспечения безопасности в регионе необходимо «положить конец израильскому террору», отметили в МИД и призвали международное сообщество остановить правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В субботу Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке. Тегеран напомнил об ответственности каждой страны-члена ООН, а также стран-членов Женевских конвенций.

В ночь на 26 октября Израиль нанес многочисленные ракетные удары по иранским военным объектам в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Израильские военные задействовали в операции более 100 истребителей. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, где изготавливались ракеты, а также по ракетным комплексам класса «земля-воздух» и дополнительным иранским воздушным объектам.

До этого Эрдоган призвал усилить давление на Израиль ради мира на Ближнем Востоке.

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