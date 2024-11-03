Президент России Владимир Путин присудил премию за вклад в укрепление российской нации за 2024 год гендиректору организации «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталье Виртуозовой, заместителю директора по выставочной деятельности организации «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Павлу Дорошенко, а также заместителю начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексею Жаричу. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовых актов.

«Присудить премию Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление российской нации», — говорится в указе.

29 октября Путин подписал указ о награждении президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова орденом за заслуги перед Отечеством I степени.

Ранее Путин наградил медалистов Паралимпиады-2024.