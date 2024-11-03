Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин присудил премию за вклад в укрепление российской нации

Путин присудил премии за вклад в укрепление российской нации за 2024 год

close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присудил премию за вклад в укрепление российской нации за 2024 год гендиректору организации «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталье Виртуозовой, заместителю директора по выставочной деятельности организации «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Павлу Дорошенко, а также заместителю начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексею Жаричу. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовых актов.

«Присудить премию Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление российской нации», — говорится в указе.

29 октября Путин подписал указ о награждении президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова орденом за заслуги перед Отечеством I степени.

Ранее Путин наградил медалистов Паралимпиады-2024.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами