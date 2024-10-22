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Путин наградил медалистов Паралимпиады-2024

Путин наградил медалистов Паралимпийских игр-2024

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Andrew Couldridge/Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, которые стали призерами Паралимпийских игр в Париже. Соответствующее постановление было размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе подчеркивается значительный вклад российских паралимпийцев в развитие спорта в стране, их настойчивость, стойкость и стремление к победе.

Девять спортсменов получили орден Почета, восемь — орден Дружбы, а 22 атлета были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степеней.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября. Российские атлеты, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. В общем зачете, где их результаты не учитывались официально, они оказались на восьмом месте.

20 октября сообщалось, что Паралимпийский комитет России и букмекерская компания Fonbet займутся вовлечением участников военных действий в паралимпийское движение, содействием в их реабилитации и социальной адаптации средствами физической культуры и спорта.

Ранее на Украине намекнули на коррупцию в Международном паралимпийском комитете из-за участия РФ в Играх

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