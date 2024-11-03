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Медведев заявил о прокси-войне Запада против России

Медведев: весь западный мир участвует в прокси-войне против России

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Против России идет прокси-война с участием всего западного мира. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

«Это, по сути, прокси-война, в которой участвует весь западный мир, против Российской Федерации», — сказал он.

Экс-президент РФ не стал называть причины этой войны, отметив, что точка зрения России на этот счет всем известна, но подчеркнул, что Запад мог бы договориться, но выбрал иной путь.

По его словам, западные страны спонсируют войну, жертвами которой станут многие люди.

Также в этом интервью Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция могла быть предотвращена, если бы западные страны во главе с США проявили гибкость в вопросах безопасности и заключили бы с Россией соответствующие соглашения. Как сказал политик, Россия начала ссориться с США, когда Москва отказалась следовать модели, согласно которой надо было делать то, что устраивало бы Вашингтон.

До этого он заявил, что Соединенные Штаты привыкли ломать всех через колено, они исходят из принципа исключительности собственных интересов, что является большой ошибкой.

Ранее Медведев предрек крах миропорядку, основанному на правилах западных стран.

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