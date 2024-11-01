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Медведев заявил, что Западу не хватило гибкости и ума для предотвращения СВО

Медведев: СВО бы не началась, если бы США заключили с РФ договор о безопасности

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Павел Бедняков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция могла быть предотвращена, если бы западные страны во главе с США проявили гибкость в вопросах безопасности и заключили бы с Россией соответствующие соглашения. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале RT.

«Если бы западным странам и прежде всего Соединенным Штатам достало гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было», — заявил Медведев, добавив, что западные страны привыкли «всех ломать через колено».

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому. Западные элиты поставляли оружие Киеву, отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке. По словам Путина, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы России.

Ранее Медведев рассказал, чем смогут заниматься участники СВО после завершения конфликта.

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