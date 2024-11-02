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Медведев предрек крах миропорядку, основанному на правилах западных стран

Медведев: миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Миропорядок, основанный на правилах западных стран, в скором времени рухнет. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT.

«Вот американцы и их сателлиты все время говорят — вы нарушаете порядок, основанный на правилах», — сказал он.

Медведев добавил, что специально изучал юридические документы, чтобы разобраться, какой порядок нарушается.

«На самом деле, это просто понимание США и их союзниками, прежде всего по НАТО, того, как выгодно вести дела в мире», — пояснил зампредседателя Совбеза.

По словам Медведева, это не прописанный документ, не международная конвенция, лишь порядок, который «они считают правильным».

«Это неустойчивая конструкция, она рано или поздно рухнет. И пострадают больше всех те, кто был внутри этого порядка», — резюмировал политик.

Также Медведев заявил, что когда «пузырь доллара» лопнет, это может привести к хаосу в международных экономических отношениях.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.

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